Wekdienst 24/2: dna-onderzoek Verstappen van start en schaatsen

Wat gebeurt er op de Olympische Winterspelen?

Vandaag staat het olympisch schaatstoernooi in het teken van de massastart, voor zowel mannen als vrouwen. Om 12.00 uur begint Irene Schouten aan haar halve finale, een kwartier later betreedt Annouk van der Weijden het ijs. Vervolgens is het om 12.45 uur de beurt aan de mannen: Koen Verweij (12.45 uur) en Sven Kramer (13.00 uur) komen namens Nederland in actie. De finales zijn om 13.30 uur (vrouwen) en 14.00 uur (mannen).

Om 13.10 uur, tegelijkertijd dus met de schaatsuitzending (10.35 uur, NOS.nl en NPO 1), begint de strijd om brons in het ijshockeytoernooi voor mannen. Kunnen de Canadezen ten koste van Tsjechië alsnog een prijs bemachtigen? We laten in de middaguitzending, rond de klok van vieren, een ruime samenvatting zien.

Deze ochtend is eerst de finale van het curlingtoernooi voor mannen. In de eindstrijd nemen Zweden en de Verenigde Staten het tegen elkaar op. De wedstrijd is live te volgen via NOS.nl en NPO 1.