Oud-president Guatemala vervolgd voor corruptie

In Guatemala is oud-president Colom officieel in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt vervolgd voor corruptie.

Volgens justitie in Guatemala heeft Colom tijdens zijn ambtsperiode (2008-2012) gefraudeerd bij de aankoop van bussen voor een grootschalig ov-programma. Zo'n 28,4 miljoen euro aan overheidsgeld zou daarbij achterover zijn gedrukt.

Colom is niet de enige verdachte in de zaak. Er staat ook een aantal oud-ministers terecht.

Commissie

In Guatemala is een speciale commissie aan het werk die fraude en corruptie bestrijdt, de Cicig. De commissie heeft eerder al oud-president Pérez (2012-2015) en zijn vicepresident vervolgd.

Er lopen verder onderzoeken van de Cicig naar een broer en een zoon van huidig president Morales.