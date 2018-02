Gestolen schilderij na 9 jaar per toeval teruggevonden in bus

De Franse douane heeft per toeval een gestolen schilderij van de 19e-eeuwse schilder Edgar Degas teruggevonden. Het schilderij lag in de bagageruimte van een bus.

Het gaat om het schilderij Les Choristes (de koorzangers) dat de schilder in 1877 maakte. Negen jaar geleden werd het gestolen uit een museum in Marseille.

Bagageruim

De douane hield eind vorige week een reguliere controle langs een snelweg in de buurt van Parijs en vond het schilderij in een van de koffers die in het bagageruim lagen.

Het Franse ministerie van Cultuur zegt dat de douaniers verrast waren toen ze op het schilderij de handtekening van Degas zagen. Passagiers die in de bus zaten zeggen allemaal dat de koffer niet bij hen hoort.

Don Giovanni

Les Choristes is een pastelschilderij van 32 bij 27 centimeter groot. Op het schilderij staat een groep dansers en zangers die een scène uitbeelden uit Mozarts opera "Don Giovanni." Het schilderij is naar schatting 800.000 euro waard.

De Franse minister van Cultuur is blij dat het schilderij terug is, omdat het een "groot verlies was voor het Franse impressionistische erfgoed." Volgend jaar krijgt Les Choristes een speciale plek op een expositie over het werk van Edgar Degas in Parijs.