EU roept op tot onmiddellijke wapenstilstand rond Ghouta

De laatste dagen zijn ook vier leden van de reddingsorganisatie Witte Helmen om het leven gekomen. VN-secretaris-generaal Guterres betitelde de situatie in de belegerde stad eerder als "de hel op aarde".

Brief aan Poetin

De VN stemt later vandaag over een resolutie voor een dertig dagen durende wapenstilstand. Gisteren werd hier ook over gesproken, maar Rusland maakte daar bezwaar tegen. Omdat een Russische veto in de lucht hing werd de vergadering gisteren afgebroken.

De speciale gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, benadrukte vandaag opnieuw de afschuwelijke humanitaire situatie van burgers in Oost-Ghouta. De wapenstilstand is nodig om ze de gelegenheid te geven het gebied te verlaten en om de zieken en gewonden in het strijdgebied te kunnen verzorgen.

De 28 lidstaten van de EU roepen nu de internationale gemeenschap op om de VN-resolutie te steunen. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel hebben samen een brief gestuurd aan president Poetin met het verzoek mee te werken aan het toelaten van humanitaire konvooien.