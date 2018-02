Oud rampenplan Duitse kerncentrale gevaar voor Nederlanders

Het rampenplan van een Duitse kerncentrale vlak bij de Nederlandse grens is dusdanig verouderd, dat bij een kernramp ook tienduizenden inwoners van Nederlandse grensprovincies gevaar lopen. Na de kernramp bij het Japanse Fukushima is in 2014 het wettelijk verplichte evacuatiegebied fors vergroot, maar de centrale bij Lingen heeft het rampenplan tot op heden niet aangepast.

Naast de centrale bij Lingen, heeft ook die bij Grohnde een verouderd rampenplan, schrijft de Osnabrücker Zeitung. De krant baseert zich op een officiële reactie van de deelstaat Nedersaksen, na vragen van Die Grünen. Vorige maand concludeerde de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid ook al dat Nederland, België en Duitsland onvoldoende voorbereid zijn op 'grensoverschrijdende incidenten' met kerncentrales.

200.000 mensen

Mocht er een kernramp plaatsvinden, dan moeten de centrales een plan hebben om alle mensen in een straal van 5 kilometer binnen 6 uur te evacueren. Afhankelijk van de wind en de ernst van de ramp moeten mensen tot maximaal 20 kilometer van de rampplek binnen een dag in veiligheid worden gebracht. In het evacuatiegebied van Lingen wonen 200.000 mensen.

In het verouderde risicogebied worden afstanden genoemd van 2 en 10 kilometer. Dat is nog niet de helft van wat verantwoord wordt gevonden. Volgens een woordvoerder van de deelstaatregering lopen de centrales achter, "maar is het rampenplan in de omgeving van kerncentrales van een goed niveau". De bondsregering verwacht dat de veiligheidsplannen weer bij de tijd zullen zijn rond 2020, zo'n twee jaar voordat alle Duitse centrales sowieso dicht moeten zijn.