​Wapendebat VS vast, ouders kopen massaal kogelwerende rugzak

Ryans houding is lichtelijk gespannen, maar als hij vertelt hoe hij en zijn medestudenten actie ondernamen in de dagen na de schietpartij, komen de woorden naar buiten met de zekerheid van een politicus. "Wat we willen is een wereld waar we ons veilig voelen en waar er naar ons geluisterd wordt. Een wereld waar mensen niet alleen maar beïnvloed worden door iets zieligs als geld."

Daarmee doelt Ryan op specifiek op één persoon: de senator Marco Rubio. Ryan stelde eerder deze week Rubio voor het blok met een vraag tijdens eentown hall-debatvan CNN. "Waarom moeten wij degenen zijn de protesteren?", vroeg Ryan de senator.

Rubio schoof in zijn antwoord de verantwoordelijkheid voor verandering af op de scholieren uit Parkland. Ryan: "Hij wordt overtuigd door niets dan geld van de National Rifle Association (NRA). Hij wil niet eens luisteren naar zijn medemens, nota bene de kiezers die hij vertegenwoordigt in het congres."

Leraren bewapenen

Dat de scholieren druk willen zetten op de politiek, is duidelijk als een luidruchtige stoet van protesterende scholieren zich verzamelt voor de school. Luidkeels trekken ze de aandacht van enkele cameraploegen naar zich toe. Kleine, spontane acties als deze en grotere acties in steden als Washington leidden ertoe dat politici na het drama in Parkland niet wegkwamen met 'thought and prayers', inmiddels een welhaast besmettelijke frase.

Zo kwam president Trump deze week met het plan om leraren te bewapenen en de minimumleeftijd voor semi-automatische wapens te verhogen naar 21. "Het is bij lange na niet genoeg", reageert Ryan. "De NRA en de regering kunnen het zelfs niet eens zijn over het feit dát er iets moet gebeuren. Maar elke dag gaan er mensen dood door schietpartijen. Er moet wel iets veranderen."