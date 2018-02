Laatste jaren 28 medewerkers Rode Kruis weg om seksueel wangedrag

De afgelopen drie jaar zijn 28 medewerkers van het Internationale Rode Kruis ontslagen of vertrokken vanwege seksueel wangedrag of de verdenking daarvan. Met het bekendmaken van de cijfers wil de hulporganisatie laten zien dat het serieus omgaat met seksueel wangedrag door medewerkers, zo staat in een verklaring.

Het gaat om onder meer om medewerkers die zijn vertrokken vanwege prostitueebezoek. "Er is geen plaats voor discriminatie, seksuele intimidatie of misbruik in onze organisatie", zegt directeur-generaal Yves Daccord. Het bezoeken van een prostituee is in strijd met de gedragsregels waar de medewerkers van het Rode Kruis zich aan moeten houden.

Sinds 2015 gingen 21 medewerkers weg bij het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) vanwege prostitueebezoek. Ze werden ontslagen of stapten zelf op. Van twee medewerkers werd het contract niet verlengd omdat ze verdacht werden van prostitueebezoek. "Met dit gedrag verloochenen we de mensen die we juist willen helpen", zegt Daccord. De ICRC heeft wereldwijd meer dan 17.000 medewerkers. Bij koepelorganisatie IFRC gingen nog eens vijf mensen weg om dezelfde reden.

Naar aanleiding van een schandaal omtrent seksueel wangedrag bij hulporganisatie Oxfam kwamen ook andere hulporganisaties onder een vergrootglas te liggen. Zo maakte Artsen zonder Grenzen bekend dat binnen de organisatie vorig jaar wereldwijd 24 gevallen van misbruik of ander seksueel wangedrag zijn geweest.