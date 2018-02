Verkiezingsvlog #6: lege winkels in Weert en D66 knakt referendum

NOS-vloggers Vincent Rietbergen en Xander van der Wulp spreken in vlog 6 met vijf lijsttrekkers uit Weert. Waarom? Omdat het een van de meest gemiddelde gemeente is in Nederland. Wat direct opvalt: volop lege winkels in het centrum.

En samen met Joost Vullings bespreken de heren de Haagse week, waarin onder meer het raadgevend referendum sneuvelde. Natuurlijk is er ook weer de appeltaarttest, de lijstduwer van de week en aandacht voor lokale verkiezingsfilmpjes.

Meer verkiezingsvlogs zien? Klik op de links hieronder.