'Burgemeester Urk zet evenementenclub aan de kant uit rancune'

Bestuurslid Jelle Kapitein zegt tegen Omroep Flevoland dat de burgemeester boos is over negatieve berichten op sociale media. Vorig jaar werd de burgemeester 'vergeetachtig' genoemd op Facebook. Hij had de politie opdracht gegeven om een piratenfeest te beëindigen omdat er geen vergunning zou zijn. Toen de politie de vergunning met handtekening van de burgemeester zag kon het feest doorgaan. De stichting zette dat verhaal op Facebook.

"Vervolgens werden we op het matje geroepen en werd ons te verstaan gegeven om nooit meer over de burgemeester of over een ambtenaar op sociale media uitspraken te doen", stelt Kapitein. "De wethouder zei: wij gaan tenslotte over vergunningen en subsidie. Als wij die niet verstrekken heb je een probleem." Kapitein spreekt van chantage.

De gemeente Urk wil voorlopig niet op de aantijgingen van de stichting reageren.