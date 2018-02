Weer wolf gefilmd, nu bij Putten

Schouten reed met zijn vrouw door de polder bij Putten toen hij in de verte de wolf zag lopen. Hij was net te ver weg om hem goed in beeld te krijgen, dus reed hij 3 kilometer extra om de wolf te kunnen filmen.

"Hij kwam recht op ons af. Het geeft een heel mooi gevoel dat we zo'n beest mochten zien", zegt Schouten. "Dat zo'n dier de ruimte vindt in Nederland, dat is bijzonder." De wolf zou later op de dag nog een keer zijn gezien in Horst, bij Ermelo.

'Mooiste dag'

Gisteren filmde iemand een wolf in Veenendaal. Een boswachter uit Utrecht was daar zo blij mee, dat hij sprak van de mooiste dag van zijn carrière.

Het gebeurt steeds vaker dat in Nederland wolven worden gespot. De laatste jaren trekken de dieren geregeld vanuit Duitsland de grens over.