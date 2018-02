Slowaken gearresteerd voor het digitaal 'afdreigen' van KPN

De politie heeft twee Slowaken aangehouden die ervan worden verdacht dat ze KPN digitaal hebben afgedreigd. Afdreigen is afpersen zonder dreiging met geweld.

Het zijn een man van 25 die in Rotterdam is opgepakt en een man van 32 die in Slowakije is gearresteerd.

Half januari deed KPN aangifte van digitale afdreiging. Iemand had het bedrijf benaderd en gezegd dat hij bedrijfsgevoelige informatie van KPN in zijn bezit had. In ruil voor die informatie wilde hij een groot bedrag aan bitcoins.

Digitale gegevensdragers

Intensief onderzoek leidde tot de aanhouding van de verdachten in Nederland en Slowakije. De politie heeft de woningen van de mannen doorzocht en een aantal digitale gegevensdragers zoals mobiele telefoons en laptops in beslag genomen.

Die zijn onderzocht maar er zijn vooralsnog geen aanwijzingen gevonden dat de verdachten erin waren geslaagd om door te dringen tot gevoelige informatie in de computersystemen van KPN.

De 25-jarige verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Het landelijk parket heeft de uitlevering gevraagd van de aangehouden verdachte in Slowakije.

Op afdreiging staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar.