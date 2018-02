Tot 15 jaar cel in martelzaak in Sommelsdijk

De rechtbank in Rotterdam heeft vier verdachten in een omvangrijke misbruik- en mishandelingszaak in Sommelsdijk veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. De twee hoofdverdachten in de martelzaak, Lionel van G. en Jaap S., kregen 15 jaar cel. Het OM had 16 jaar cel tegen hen geëist. Twee anderen kregen tot zes jaar cel en de overige twee verdachten ieder een voorwaardelijke straf.

De drie slachtoffers werden in de zomer van 2016 ernstig mishandeld in het ouderlijk huis van een van hen. Daar werden ze onderworpen aan waterboarden met urine en gedwongen tot het eten van uitwerpselen. Ook zijn ze door de daders met voorwerpen verkracht, beschoten met rubberkogels en met een stroomstootwapen bewerkt.

De rechtbank noemt de mishandelingen onvoorstelbaar bizar, ook omdat die zich afspeelden in een kring van vrienden en goede kennissen. Het merendeel van de daders heeft een lager IQ dan gemiddeld, en binnen de groep komen traumatische jeugdervaringen en drank- en drugsgebruik veel voor. Drie van hen zijn verminderd toerekeningsvatbaar.

'Pedo's'

Het motief voor het buitensporige geweld is nog steeds onduidelijk. Het lijkt er volgens de rechtbank op dat de verdachten elkaar hebben opgehitst. Zo dachten twee van hen dat de drie slachtoffers "pedo's" waren. Ze dwongen hun slachtoffers met geweld ertoe om te bekennen dat ze kinderen hebben misbruikt of kinderporno in hun bezit hadden.

De rechter zegt dat er bij geen van de slachtoffers kinderporno is aangetroffen. Een van de slachtoffers is eerder vrijgesproken van ontucht. De rechtbank noemt het onaanvaardbaar dat de zes voor eigen rechter hebben gespeeld.

De zaak kwam aan het licht toen een van de slachtoffers met zijn verhaal naar de politie stapte. Eerder verklaarden de slachtoffers dat ze ervan overtuigd waren dat de verdachten hun familie iets zouden aandoen als ze uit de school zouden klappen.