Hoge straffen geëist tegen verdachten kasteelmoord

Het Belgische Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen André G., hoofdverdachte van de beruchte kasteelmoord in West-Vlaanderen in 2012. De Nederlandse medeverdachten Franciscus L. en Evert de C. hoorden 24 en 28 jaar tegen zich eisen. Tegen een vierde verdachte, Pierre S., werd 26 jaar geëist.

De moord op de 34-jarige Belgische projectontwikkelaar Stijn Saelens is in België al jaren een geruchtmakende zaak. Saelens' vrouw Liesbeth vond op 31 januari 2012 een kogelhuls en een bloedspoor in de hal en op de oprit van het kasteel in het dorp Wingene, waar het stel met vier kinderen woonde. Van Saelens zelf was geen spoor te bekennen.

Twee weken later werd zijn lichaam 10 kilometer verderop in een put in het bos gevonden. Dat was in de buurt van de woning van Pierre S., die door het OM als medeplichtige wordt gezien.

Bekentenis

Al snel kwamen Saelens schoonvader en zwager in beeld als opdrachtgevers van de moord, maar pas in mei 2017 kwam het tot een bekentenis. De vader van Liesbeth, André G., gaf toe dat hij de opdrachtgever is geweest. Hij verdacht zijn schoonzoon van incest. G. liet de inmiddels overleden Nederlandse crimineel Antonius van B. de moord uitvoeren.

De 40-jarige Franciscus L. uit Tilburg, de neef van Van B., bekende zijn oom te hebben geholpen door het lichaam van Saelens te begraven. De 53-jarige De C. uit IJzendijke ronselde volgens het OM de huurmoordenaar. Op 28 februari en 1 maart komen de advocaten van de Nederlanders aan het woord.