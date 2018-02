Leraar die seks vroeg voor hoge cijfers hoeft niet meer de cel in

De voormalig docent van een middelbare school in Best die seksueel getinte appjes aan zijn leerlingen stuurde, hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Den Bosch heeft hem veroordeeld tot drie maanden, maar die heeft hij al uitgezeten in voorarrest.

De 24-jarige man had appjes gestuurd naar drie leerlingen en onder meer gevraagd: "Zou je seks hebben met een docent voor een 8?"

Toen de jongens niet ingingen op de appjes, vroeg hij ze om de chatgesprekken te wissen. Dat deden ze, maar twee leerlingen maakten eerst screenshots. Die lieten ze zien aan een andere docent van het Heerbeeck College. Daarop deed de school aangifte.

'Waarschuwen voor sexting'

De man sprak tegen dat hij echt seks wilde met zijn leerlingen. Hij zei dat hij wilde kijken hoe ver zijn leerlingen zouden gaan, en hen waarschuwen voor de gevaren van sexting.

De rechter vindt dat de man onmiddellijk moet worden behandeld, omdat er kans is op herhaling, meldt Omroep Brabant.

In de rechtbank zei de docent dat hij spijt heeft. "Dit was dom, onprofessioneel en niet ethisch." Hij zei ook dat hij begrijpt dat hij zich moet laten omscholen en beter niet meer met minderjarigen kan werken.