Man opgepakt voor mishandeling jeugdtrainer SV Zwolle

De politie heeft een 18-jarige man opgepakt in verband met de mishandeling van een jeugdtrainer van SV Zwolle. De verdachte was door een politieman herkend aan de hand van het signalement dat van hem was verspreid. Hij werd aangehouden bij een andere voetbalclub in Zwolle waar hij werkzaam was als trainer.

De trainer van SV Zwolle werd vorige week in elkaar geslagen tijdens de training van van de D1. Volgens getuigen kwamen vier of vijf mensen het veld op, sloegen de trainer met knuppels en schopten hem tegen het hoofd. Tientallen jeugdspelers zagen de mishandeling gebeuren.

Volgens het slachtoffer had een van de aanvallers hem eerder belaagd bij een zaalvoetbaltoernooi. Ze hadden ruzie gekregen over een gebroken kettinkje.

Mogelijk worden er nog meer mensen opgepakt, schrijft RTV Oost.