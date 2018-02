'Kosten Berlijns vliegveld nu boven de 7 miljard'

Opnieuw zijn de kosten van de nieuwe luchthaven van Berlijn naar boven bijgesteld. De televisiezender Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) meldt dat volgens het jongste businessplan van de exploitanten de bouw nog eens 770 miljoen euro extra kost. De totale kosten komen daarmee op 7,3 miljard euro.

Bij het begin van de aanleg werd uitgegaan van 2 miljard euro. Door verkeerde planningen, vertragingen, bouwfouten en herzieningen van het bouwplan zijn de kosten nu bijna verviervoudigd.

Een woordvoerder van de bouwonderneming liet zich niet uit over het nieuwe bedrag dat RBB noemt. Hij verwijst naar volgende week vrijdag, als de raad van toezicht de stand van zaken bespreekt.

Een verdere kostenstijging lijkt echter onvermijdelijk, gezien het feit dat de opening van het vliegveld in december opnieuw werd uitgesteld, van 2018 naar 2020. Het oorspronkelijke plan was dat het vliegveld in 2011 zijn eerste passagiers zou verwerken.

Het nieuwe vliegveld Berlin-Brandenburg Willy Brandt ligt 18 kilometer ten zuiden van de Duitse hoofdstad en vervangt de twee bestaande luchthavens van Berlijn, Tegel en Schönefeld. Vliegveld Tempelhof werd in 2008 al gesloten. De nieuwe luchthaven moet ruim 30 miljoen passagiers per jaar verwerken.