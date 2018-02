16 jaar cel geëist voor moord op dementerende moeder

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft zestien jaar cel geëist tegen een echtpaar vanwege moord op de moeder van de man. Het slachtoffer, een 80-jarige vrouw uit Amsterdam-Oost, overleed in juni 2016 aan een overdosis pijnstillers. De verdachten ontkennen bij haar dood betrokken te zijn geweest.

Volgens het OM is duidelijk dat er sprake was van een misdrijf. De dementerende vrouw was volgens verpleegkundigen niet meer in staat om zelf medicijnen te nemen. Bovendien was er geen aanwijzing dat ze suïcidaal was.

Een afgeluisterd telefoongesprek in de auto tussen zoon Hans W. en zijn vrouw, enkele maanden later, levert volgens het OM het bewijs voor hun schuld. "Zolang wij niet bekennen, weten ze niet wie het gedaan heeft", zei W. toen. Ook uit andere details in het gesprek zou daderkennis blijken.

Verwaarloosd

Volgens de officier van justitie komt uit het dossier een schrijnend beeld naar voren. De twee, die een deel van de zorg voor hun (schoon)moeder voor hun rekening namen, zouden die zorg ernstig hebben verwaarloosd. Uiteindelijk dienden ze haar 's nachts "in nauwe en bewuste samenwerking" een dodelijke hoeveelheid pillen toe, zegt het OM.

Ook de broers van Hans W. denken dat het echtpaar hun moeder heeft vermoord. Het zou het stel zijn gegaan om de erfenis van de vrouw, een weduwe van een rijke vastgoedman.

De verdachten ontkennen elke betrokkenheid met klem. De 55-jarige Hans W. zegt dat hij met de opmerking in de auto alleen speculeerde over beschuldigingen aan hun adres.