Rohingya-dorpen weggevaagd: 'Myanmar vernietigt bewijs van misdaden'

Ondertussen heeft Myanmar in de regio Rakhine grote stukken land in beslag genomen, weggegeven of verkocht. Uit onderzoek van persbureau AFP blijkt dat China miljarden heeft geïnvesteerd in havens, gas en olie in het gebied. Zo werd in april vorig jaar een pijplijn in gebruik genomen die olie van Rakhine naar de Chinese provincie Yunnan vervoerd. De kosten: bijna 2,5 miljard dollar.

Deze economische mogelijkheden zouden ook de reden zijn dat China sancties van de Verenigde Naties tegenhoudt via de Veiligheidsraad. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei vorig jaar nog dat de internationale gemeenschap Myanmar zou moeten steunen.

Sancties tegen legertop

Volgens mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch moeten andere landen de druk op Myanmar juist zo veel mogelijk opvoeren. "Er is een karrenvracht aan bewijs voor de misstanden in Rhakine. Er moet maximale druk komen, vooral op het leger. Dat roepen wij al maanden."

Maar ondanks alle internationale kritiek houdt Myanmar zijn poot stijf. De Europese Unie overweegt daarom sancties tegen hoge militairen in het land. EU-ministers willen een reisverbod en bevriezing van tegoeden in de legertop. Canada en de VS hebben al zulke sancties ingesteld.

Die maatregelen zou weleens effect kunnen hebben, denkt Maas. Tot 2013 golden zo'n twintig jaar strafmaatregelen tegen de legerleiding in Myanmar. "Door al die sancties konden de hoge militairen hun geld niet uitgeven in het buitenland. Als ze in Hong Kong wilden shoppen, werden ze opgepakt. Er wordt gezegd dat daarom destijds democratische hervormingen zijn ingezet." Misschien kunnen de sancties nu ook veranderingen teweegbrengen.