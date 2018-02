Gewelddadige aanloop naar verkiezingen Italië

De verkiezingsstrijd in Italië wordt gekenmerkt door geweldsincidenten, vandalisme en intimidatie. In de afgelopen week kreeg een kandidaat van de Vijfsterrenbeweging In Zuid-Italië een kogelbrief opgestuurd. Dinsdag werd in Palermo een uiterst rechtse kandidaat vastgebonden en in elkaar geslagen en in Perugia in Midden-Italië werd een dag later een man die posters ophing voor een uiterst linkse partij neergestoken.

De politicus voor wie de kogelbrief in Calabrië was bedoeld, heeft politiebescherming gekregen. De gemeenteraad van zijn stad Lamezia Terme is onlangs ontbonden op last van de centrale regering, in verband met infiltratie in de gemeenteraad door de maffia-organisatie 'Ndrangheta.

Waarschuwing voor politieke invloed maffia

Minister Minniti van Binnenlandse Zaken waarschuwde woensdag in het parlement voor het gevaar dat de maffia de verkiezingen van 4 maart beïnvloedt en daardoor een stem krijgt in de samenstelling van de nieuwe regering.

Minnite noemde het risico reëel dat de maffia bepaalt hoe vrij de verkiezingen in Italië zijn, waarmee de democratie volgens hem ernstig bedreigd wordt.

In Turijn probeerde de politie gisteren uiterst linkse betogers en neofascisten uit elkaar te houden. De linkse betogers wilden een manifestatie van de Casapound-beweging verstoren, waarbij de politie traangas inzette. Zes politieagenten raakten gewond toen de twee kampen elkaar bekogelden.

Hakenkruisen

In Rome en in het Toscaanse stadje Castelfiorentino werden de afgelopen dagen monumenten met hakenkruisen beklad. Het monument in Castelfiorentino stond er ter ere van een jongen die in 1945 door de nazi's was opgehangen. In Rome waren swastika's aangebracht op een gedenkteken voor de vijf politieagenten die werden gedood bij de ontvoering van de Italiaanse premier Aldo Moro in 1978.

Burgemeester Falorni van Castelfiorentino zegt dat er een heimelijke poging in Italië gaande is om de verderfelijke ideologieën van het verleden weer tot leven te brengen. De angst die bij mensen leeft, wordt volgens hem geëxploiteerd door verscheidene groeperingen.

Kranten en politici maken zich zorgen dat Italië terugkeert naar de gewelddadige jaren 70 en 80, met bomaanslagen en moorden door linkse en rechtse extremisten.

Migratie

Het thema migratie overheerst de verkiezingsstrijd als gevolg van de aanslag op migranten in Midden-Italië. Een Italiaan beschoot begin deze maand vanuit zijn auto zes Afrikanen. De dader verklaarde tegenover de politie dat hij wraak had genomen voor de gewelddadige dood van een 18-jarige Italiaanse, waarvoor Nigeriaanse migranten zijn vastgezet.