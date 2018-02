Duitsland en België profiteren van economisch herstel

Onze buurlanden staan er weer wat beter voor dan een jaar eerder. De Duitse overheid kan voor 2017 een begrotingsoverschot noteren van 36,6 miljard euro. Dat is iets minder dan verwacht, maar nog steeds het grootste overschot sinds de Duitse eenwording in 1990.

Ook België profiteert van het economisch herstel. Daar daalde de staatsschuld volgens de Nationale Bank vorig jaar voor het eerst in tien jaar flink, van 105,7 naar 102,8 procent van het bruto binnenlands product. Het Belgische begrotingstekort bedraagt ongeveer 1,1 procent, zo'n 5 miljard euro.

In beide landen was de groeiende economie een belangrijke reden voor de aantrekkende cijfers. In België speelde ook nog mee dat de overheid een kwart van haar belang in de Franse bank BNP Paribas heeft verkocht. Dat leverde ruim 2 miljard euro op.

Ter vergelijking: het Nederlandse ministerie van Financiën schat dat de balans in ons land afgelopen jaar positief uitvalt en raamt het begrotingsoverschot voorlopig op 0,4 procent.