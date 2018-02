Gewapende bewaker ging school niet in tijdens bloedbad Florida

De gewapende bewaker van de middelbare school in Florida waar een oud-leerling vorige week 17 mensen doodschoot, was buiten toen de schietpartij plaatsvond. De bewaker heeft zijn ontslag ingediend.

De politie zei op een persconferentie dat de bewaker buiten positie had ingenomen, en dat hij niet naar binnen is gegaan. Volgens de sheriff had de bewaker dat wel moeten doen en moeten proberen om de schutter tegen te houden of dood te schieten. De schietpartij duurde in totaal zes minuten.

De bewaker was al geschorst en er liep een onderzoek naar hem, toen hij zelf ontslag nam.

Geen woorden voor

De sheriff zei verder bij de persconferentie dat hij gesloopt was. "Ik ben er ziek van. Ouders zijn hun kinderen kwijt. Ik ben naar begrafenissen geweest. Er zijn geen woorden voor."

De schietpartij leidt in de VS tot veel ophef. Op allerlei plekken worden manifestaties gehouden waarmee voor strengere wapenwetgeving wordt gepleit.