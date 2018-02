Vierde dode door helikoptercrash bij Grand Canyon

Bijna twee weken na een helikoptercrash in de buurt van de Grand Canyon, is één van de vier gewonden alsnog overleden. Het gaat om een man uit Groot-Brittannië, die in de VS op huwelijksreis was en samen met zijn vrouw een helikoptervlucht had geboekt. De vrouw raakte gewond.

In totaal zijn vier mensen overleden door het ongeluk. Drie andere Britten overleden ter plaatse al aan hun verwondingen. In totaal zaten er naast de piloot zes Britse toeristen in de helikopter.

De helikopter was bezig met een tour boven het natuurgebied in de Amerikaanse staat Arizona, toen hij neerstortte. Uit het eerste onderzoeksrapport blijkt dat het ongeluk vermoedelijk werd veroorzaakt door de combinatie van een technisch mankement en harde windstoten.