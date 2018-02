Turkije veroordeelt genocide-erkenning, wijst naar Srebrenica

Turkije haalt in een reactie hard uit naar de Tweede Kamer, die vanmiddag de Turkse massamoord op Armeniërs in 1915 erkende als een genocide. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara stelt in een verklaring dat de stap van de Kamer ongepast is voor een land "dat bij de genocide in Srebrenica de andere kant op keek". Dit besluit heeft geen enkele waarde, schrijft het departement op de website.

In de Bosnische plaats Srebrenica brachten Bosnisch-Servische troepen in 1995 zeker 7000 moslimmannen om, terwijl Nederlandse blauwhelmen in de moslimenclave waren gestationeerd om de bevolking te beschermen.

Regeringsstandpunt uitgelicht

Het Turkse ministerie benadrukt dat de regering in Den Haag zich niet bij het standpunt van de Kamer heeft aangesloten. Het feit dat een vertegenwoordiger van de regering in april naar de Armeense hoofdstad Jerevan gaat om de herdenking van het bloedbad onder Armeniërs bij te wonen, betekent niet dat de Nederlandse regering die gebeurtenis betitelt als een genocide, staat in de verklaring.

In 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werden 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omgebracht in het toenmalige Ottomaanse rijk. Ankara zelf spreekt van "de Armeense kwestie", en reageert woedend als landen de term volkerenmoord in de mond nemen.