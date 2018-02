VN nog oneens over wapenstilstand Syrisch gebied Oost-Ghouta

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft nog geen overeenstemming bereikt over een wapenstilstand in de Syrische regio Oost-Ghouta, waar de afgelopen dagen felle strijd is gevoerd.

Zweden en Koeweit hadden de V-raad gevraagd om een resolutie aan te nemen, waarin de strijdende partijen wordt gevraagd dertig dagen lang de strijd te staken zodat hulpverleners de zieken en gewonden in het strijdgebied kunnen bereiken.

Omdat Rusland bezwaren naar voren bracht tegen de resolutie en er een Russisch veto in de lucht hing, is de vergadering beëindigd. Diplomaten verwachten dat er morgen verder wordt gepraat.

Witte Helmen

Het Syrische leger is, met Russische hulp, een offensief begonnen om Oost-Ghouta, een buitengebied van de hoofdstad Damascus dat in handen is van rebellen, onder controle te krijgen.

Aanhoudende bombardementen en beschietingen hebben in vier dagen tijd het leven gekost aan 400 mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat opereert vanuit Groot-Brittannië en zich baseert op informanten uit Syrië.

Ook vier leden van de reddingsorganisatie Witte Helmen zijn de afgelopen dagen omgekomen. VN-secretaris-generaal Guterres betitelde de situatie eerder als "de hel op aarde".

Uitgezonderd jihadisten

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei eerder dat Rusland alleen zal instemmen met een bestand als de strijd tegen jihadistische groepen als IS en al-Qaida-verwanten mag worden voortgezet. Onder de rebellen in Oost-Ghouta zitten ook extremisten die onder de jihadisten worden geschaard.

De VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, net als Rusland permanente leden van de Raad met vetorecht, willen dat de resolutie snel wordt aangenomen.

Voor de vergadering in het VN-hoofdkwartier in Manhattan van start ging, reden drie vrachtwagens met gigantische aanplakbiljetten rondjes om het complex, een verwijzing naar de film Three billboards outside Ebbing, Missouri. Op de billboards stond "500.000 doden in Syrië" - "En nog altijd geen ingrijpen?" - "Hoe is dat mogelijk, Veiligheidsraad?"