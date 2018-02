Vlaamse studente ging op onderzoek in Jemen: het was heel heftig

"Ze zijn gewend dat ik vreemde ideeën heb", zegt studente Katya Bohdan. De vraag was hoe haar docenten reageerden toen ze vertelde dat ze naar Jemen wilde voor haar afstudeerproject over de bloedige burgeroorlog die al jaren in het land woedt. "Ze hebben me gesteund", vertelt ze in het radioprogramma Nieuws en Co.

De Vlaamse student journalistiek wil correspondent in het Midden-Oosten worden. "Ik merkte dat er weinig media-aandacht was voor Jemen en ik begreep niet goed waarom." Dus besloot ze om zelf te gaan kijken.

Via een hulporganisatie kreeg ze contact met een fikser, een oud-journalist die nu buitenlandse media helpt met de weg te vinden in het door oorlog geteisterde land. "Hij heeft mij geholpen om in Jemen te komen. Hij heeft heel veel contacten. Dat maakte het makkelijker voor mij. Hij zorgde ook voor mijn veiligheid."