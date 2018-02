Nederlandse wetenschappers ontrafelen dna-mysterie

Cees Dekker, hoogleraar moleculaire biofysica aan de TU Delft, is in zijn nopjes. Hij heeft samen met een team van Nederlandse en buitenlandse wetenschappers een biologisch raadsel opgelost: hoe onze genen verpakt worden in onze cellen.

In elk van de duizenden miljarden cellen in het menselijk lichaam zit twee meter aan dna. Het was al bekend dat het zogenoemde condensin-eiwit het dna verpakt tot minuscule pakketjes. Nu is eindelijk duidelijk hoe het eiwit dat doet: door de dna-sliert in lusjes aan elkaar te haken en zo bij elkaar te houden. "We hebben het met onze eigen ogen gezien", zegt Dekker enthousiast.

Er bestonden twee theorieën over hoe de genen verpakt worden, in deze video legt Cees Dekker uit hoe het werkt.