Wethouder Baldewsingh: 'Den Haag is niet alleen van Nederlanders'

Den Haag is niet langer alleen van de Nederlanders maar ook van mensen met een andere etnische achtergrond. "Daar moeten Nederlanders eindelijk maar eens aan wennen. Het gaat om mensen die hier gewoon geboren zijn", zegt vertrekkend PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh in een afscheidsinterview met Omroep West.

Volgens de PvdA'er moet Den Haag accepteren dat er meerdere samenlevingen in de stad wonen en dat er nooit één cultuur zal ontstaan. "Dat gaat hem niet worden. Noem maar eens een land waar culturen bij elkaar zijn gekomen en het één cultuur is geworden. Je zult in een samenleving, als het gaat over migratie, altijd parallelle samenlevingen hebben."

Sommigen hebben dat volgens hem allang geaccepteerd, maar er worden ook nog stevige discussies over gevoerd, terwijl er helemaal geen probleem van gemaakt zou moeten worden. Mensen moeten de verschillen juist accepteren, vindt hij.

Tijdens de verkiezingen zou het volgens hem niet over de verschillen tussen mensen moeten gaan, maar over bijvoorbeeld de leefbaarheid van wijken. "Is er werkgelegenheid, kunnen kinderen goed en veilig naar school?"

Van Suriname naar Nederland

Als 13-jarige jongen kwam Baldewsingh vanuit Suriname naar Nederland. Eerst woonde hij in Leiden, later kwam hij naar Den Haag. De wethouder verlaat na de gemeenteraadsverkiezingen het Haagse stadsbestuur. Hij is dan acht jaar raadslid en twaalf jaar wethouder geweest. Een interne lijsttrekkersverkiezing verloor hij van partijgenoot Martijn Balster en daarop besloot hij de lokale politiek te verlaten. "Ik ben niet verbitterd maar wel teleurgesteld", zei hij daarover.

De vertrekkend wethouder weet nog niet wat hij na de verkiezingen gaat doen. "Ik heb nog geen ijzers in het vuur." Maar missen gaat hij zijn werk wel, zegt hij.