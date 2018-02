Italianen in Amsterdam balen nog steeds van verlies brexitbuit

Formeel moet het Europees Parlement nog instemmen met de verhuizing, maar volgens De Lange is het een gelopen race. "Uiteindelijk is er een politiek besluit genomen en moeten we vooruit." Dat zegt ook locoburgemeester Van Der Burg: "De kans dat het EMA alsnog naar Milaan gaat, lijkt me nul. Het is onverstandig om nu weer te switchen".

De Italianen zelf lijken ook in te zien dat de kans dat het agentschap alsnog naar Milaan verhuist nihil is. "Dit is niet de tweede helft van een voetbalwedstrijd", zegt La Via tegen de NOS. "Het is duidelijk dat het agentschap naar Amsterdam verhuist." Maar tegen de Italiaanse media zei hij later iets anders, namelijk dat ze geen antwoord hebben gekregen op hun kritische vragen.

Troef

De Italianen mogen er dan van balen, maar het is erg onwaarschijnlijk dat het EMA alsnog naar Milaan verhuist. De procedures om het agentschap naar Nederland te verhuizen zijn al in werking gezet. En naar verwachting verhuizen de eerste medewerkers van het agentschap en hun gezinnen al in de tweede helft van 2018 naar Nederland.

Volgens correspondent Mustafa Marghadi zien de Italianen zelf ook wel in dat de kans heel klein is. Maar toch doen ze er alles aan om het agentschap alsnog naar Milaan te krijgen. De Italianen maken misschien wel zo veel ophef om die later nog in te zetten als troefkaart in het Europees Parlement, denkt hij. "In de hoop dat Italië de volgende keer wel aan het langste eind trekt."

De verhuizing van Londen naar Amsterdam staat in maart 2019 gepland. De oplevering van het nieuwe EMA-kantoor aan de Zuidas in Amsterdam wordt in november 2019 verwacht.