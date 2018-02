Betalen techspelers straks Nederlandse filmmakers? Da's niet zomaar geregeld

Daarin hebben ze overigens wel een punt want juist die algoritmes staan de laatste tijd steeds vaker onder druk door het tonen van ongewenste content. Gisteren nog was er veel kritiek op het feit dat op Facebook en YouTube in de VS in de zogeheten trending-sectie complottheorievideo's over de recente schietpartij in Florida opdoken.

Daarnaast heeft de publieke omroep nog vragen over het fonds waar de techbedrijven geld in moeten steken. Ze vrezen voor meer bureaucratie en daarnaast mist de organisatie de voorwaarden om geld uit dat fonds te kunnen halen. "Gaat het puur om Nederlandse producties, of zijn er inhoudelijke criteria, over publieke waarde en kwaliteit?"

"Het internetbeleid van de NPO is nogal mid-century", zegt Deuze. "Zij kiezen voor één sterk merk waarbinnen alles verspreid wordt. Maar dat sluit niet aan bij de manier waarop mensen met media omgaan." Volgens de mediaprofessor zou je het de megafoon-strategie kunnen noemen. "Alles vanuit één punt over alle groepen verspreiden." En dat, zegt de raad dus, is achterhaald.

Minister Slob aan zet

Het is een adviesrapport, opgesteld in opdracht van het nieuwe kabinet. De vraag is dus wat minister Slob, verantwoordelijk voor media, hiermee gaat doen. Op dat antwoord moeten we nog even wachten, de minister komt dit najaar met zijn eigen voorstel en wil tot die tijd niet reageren.

De NOS heeft de techbedrijven ook om een reactie gevraagd, maar die hebben ze nog niet gegeven.