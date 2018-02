4 en 3,5 jaar cel opgelegd voor uitbuiten zwakbegaafde man

Een man en een vrouw uit Tubbergen hebben jarenlange celstraffen gekregen voor het acht jaar lang uitbuiten van een zwakbegaafde man. Adje B. (60) kreeg een celstraf van vier jaar opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk. Gretha K. (45) moet 3,5 jaar de cel in, waarvan een jaar voorwaardelijk. Tegen het stel was zeven jaar cel geëist.

De 32-jarige Jeffrey werd door het stel gedwongen te werken op een kermis. Volgens de rechter kon hij niet meer zelf beslissen of hij wel of niet wilde komen. Hij werkte meer dan vijf dagen per week en vaak tot laat in de avond.

Het slachtoffer sliep in een klein houten schuurtje naast een woonwagen. De schuur ging 's nachts op slot. B. zei eerder dat de schuur dicht ging omdat Jeffrey anders 's nachts spullen ging stelen. Geregeld werd het slachtoffer geslagen, uitgescholden en gekleineerd.

Schulden

De man kreeg al die jaren niet betaald voor het werk dat hij deed. Ook werd hij door de verdachten gebruikt als katvanger en moest hij auto's, een bedrijf en een pand op zijn naam laten zetten. Hierdoor kreeg hij schulden en gingen de veroordeelden er financieel op vooruit. Het slachtoffer moest maandelijks wel huur betalen. Dat bedrag werd van zijn Wajong-uitkering afgehaald.

Volgens de rechtbank heeft het echtpaar "jarenlang inbreuk gemaakt op de menselijke waardigheid, lichamelijke en geestelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer".

De advocaten van de veroordeelden wilden vrijspraak, schrijft RTV Oost. "De verklaring van het slachtoffer is werkelijk een doolhof", zei een van hen in de rechtbank.

Schadevergoeding

Een derde verdachte, Nico H. uit Hilversum, is wel vrijgesproken. Volgens OM had hij het slachtoffer ingezet als stroman bij het opzetten van een bedrijf en het kopen van een woning. Daar is niet genoeg bewijs voor, zegt de rechtbank.

Het stel krijgt niet alleen een celstraf, maar moet ook een schadevergoeding van 40.000 euro betalen aan het slachtoffer. Verder moeten ze ruim 400.000 euro terugbetalen aan de staat. Dat geld hebben ze volgens de rechtbank illegaal verdiend met de uitbuiting.