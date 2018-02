Geen zaak tegen tabaksindustrie: 'Andere aanklacht had meer kans gehad'

Als de aangifte tegen de tabaksindustrie anders was opgezet, was de kans op een strafrechtelijk onderzoek groter geweest. Peter Tak, emeritus hoogleraar strafrecht van de Radboud Universiteit, zegt dat in reactie op het nieuws dat het Openbaar Ministerie afziet van een strafzaak tegen tabaksproducenten. "Nu loopt het met een sisser af."

Advocate Bénédicte Ficq deed in 2016 aangifte namens twee longkankerpatiënten. Daarin stelde ze dat sigaretten zo zijn ontworpen dat mensen verslaafd raken én blijven. Ze wilde de vier grootste tabaksproducenten in Nederland vervolgen wegens moord en of doodslag, mishandeling en valsheid in geschrifte.

'Ongelooflijk gesjoemeld'

Tak zei direct na de aangifte al dat dit een lastige zaak zou worden. "Het is moeilijk om te bewijzen dat mensen inderdaad longkanker hebben gekregen door roken. Daar komen meer factoren bij kijken." Toch is hij verbaasd dat er niet eens een strafrechtelijk onderzoek komt. "Er wordt ongelooflijk gesjoemeld met die sigaretten. In mijn ogen is er voldoende aan de hand om verder onderzoek te doen."