Jaar van hoge melkprijzen, dure boter en kaas

De zuivelprijzen zitten in de lift. De marktprijzen voor boter en room bereikten vorig jaar recordhoogtes door een alsmaar groeiende vraag. "2017 was het jaar van de boter en 2018 lijkt dezelfde kant op te gaan", zegt topman Hein Schumacher van FrieslandCampina.

Het coöperatieve zuivelconcern presenteerde vandaag de jaarcijfers. De omzet steeg met 10 procent naar 12,1 miljard euro. De nettowinst daalde met 37 procent naar 227 miljoen euro. Duurdere grondstoffen, de dure euro en eenmalige reorganisatielasten drukten de winst.

De melkveehouders profiteren ook. "De melkprijs begint weer 's met een vier", zegt Schumacher. In 2016 kostte melk nog 32,16 euro voor 100 kilo melk, in 2017 is die gestegen naar 40,01 euro. De aangesloten leden-melkveehouders kregen ruim 4,3 miljard euro betaald voor de geleverde melk, 800 miljoen euro meer dan in 2016. Niet eerder heeft Friesland Campina zo veel voor de melk betaald.

"Voor 2005 was de melkprijs heel stabiel, daarna begon hij licht te fluctueren, maar sinds het loslaten van de melkquota zien we forse schommelingen in de melkprijs. Kleine verschuivingen in volume, aanbod of vraag hebben een geweldige impact. Boeren moeten daar snel op in kunnen spelen."

Boterschaarste, melkpoederberg

Boter is weer in, net als volle melk en vol vet. Een consumententrend van genieten, zegt de topman.

De boterschaarste in Frankrijk vorig jaar was het gevolg van de jarenlange afbouw van de productie, maar nu de consumptie aantrekt moeten boterproducenten weer opschalen.

De vraag naar magere melkpoeder daalt juist, waardoor er een heuse melkpoederberg aan het groeien is en de prijs dus daalt.

Melkfraude

De fraude door melkveehouders door het sjoemelen met de registratie van melkkoeien zorgt ook voor reuring in de zuivelcoöperatie. Zuivelcoöperatievoorzitter Frans Keurentjes was enorm verrast, vooral ook over het aantal boeren die zouden frauderen. "Ik heb er weinig begrip voor. Natuurlijk kunnen mensen in nood rare stappen zetten, maar wij keuren het af en eigenlijk snap ik het ook niet."

FrieslandCampina zegt de boeren niet te kennen die frauderen. "Wij kennen de database van de overheid niet en hebben dus de namen van die melkveehouders niet. Wij wachten de feiten af."

Als blijkt dat er leden van de zuivelcoöperatie gefraudeerd hebben, kan FrieslandCampina op basis van het reglement sancties nemen. "Daar lopen wij niet op vooruit, want eerst de feiten op orde en ook de aard en omvang is van belang", zegt Keurentjes.

Bij FrieslandCampina zijn 18.900 Nederlandse, Duitse en Belgische melkveehouders aangesloten. Het bedrijf is daarmee een van de grootste zuivelondernemingen ter wereld. Het concern heeft vestigingen in 33 landen, 22.000 werknemers en verkoopt zuivelproducten in meer dan honderd landen.