Duitsland herdenkt 'amateuristische' verzetsiconen Hans en Sophie Scholl

Sinds hun dood zijn er veel boeken en films over ze verschenen. Toch lag het niet voor de hand dat ze zouden uitgroeien als boegbeelden van het verzet, zegt Melching. "De invloed van De Witte Roos op de oorlog was minuscuul."

Hun heldenstatus hebben Hans en Sophie vooral te danken aan hun oudere zus Inge, die in 1947 een boek over ze schreef. Het werk werd een klassieker. "Voor Duitsland bood het boek hét bewijs dat niet iedereen fout was in de oorlog. Voor jongeren was het een inspiratiebron", vervolgt Melching. "De invloed van het boek is vergelijkbaar met die van het dagboek van Anne Frank."