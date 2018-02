Actie havenwerknemers in stadhuis Rotterdam om kolenoverslag

Enkele tientallen werknemers van het kolenoverslagbedrijf EMO hebben actie gevoerd in het stadhuis van Rotterdam. Ze willen dat er een compensatiefonds voor hen komt als besloten wordt de kolenoverslag af te bouwen.

De gemeenteraad van Rotterdam debatteert vanavond over de kolenoverslag. Rotterdam is de grootste doorvoerhaven van steenkool in Europa. Die is bestemd voor onder meer kolencentrales en hoogovens in binnen- en buitenland.

Onlangs werd bekend dat ondanks bezwaren van milieuorganisaties en een deel van de gemeenteraad het contract voor de doorvoer van steenkool via de Rotterdamse haven met 25 jaar is verlengd. Toch vrezen de werknemers dat er sneller dan verwacht een eind komt aan de kolenoverslag.

Klimaatakkoord

In november stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor een motie waarin werd opgeroepen om de doorvoer van steenkool af te bouwen. Volgens lokale politici is dat nodig om de afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen.

Maar nu blijkt dat het bedrijf dat de kolenoverslag doet, het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) al in 2016 het huidige contract met 25 jaar heeft verlengd. Volgens het Havenbedrijf van Rotterdam was het niet mogelijk om de verlenging van het contract tegen te houden. Destijds zou zijn afgesproken dat EMO het contract eenzijdig kan verlengen.

De EMO-medewerkers willen dat bij beƫindiging van de kolenoverslag er een compensatiefonds komt. Volgens de FNV is er zo'n 600 miljoen euro nodig voor afvloeiings- en herscholingsregelingen.