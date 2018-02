De donkere kant van Zuid-Korea, elke 40 minuten een zelfmoord

Het is een kant van Zuid-Korea die al langer bekend is, maar waar de Koreaanse overheid nu eindelijk iets aan wil doen. Het hoge aantal zelfmoorden. Tijdens de Olympische Spelen zien we de Koreanen vooral lachen, maar wie langer met ze praat, ontdekt dat de Koreaanse samenleving allesbehalve vrolijk is.

Op een K-pop-concert tijdens de Spelen vertellen jongeren dat ze een enorme druk voelen om te presteren. "We hebben het veel te druk en bijna geen vrije tijd. Het gevolg is dat veel mensen depressief raken", zegt een meisje.