Amnesty: autoritaire leiders snoeren mensen de mond 'met wet in de hand'

In sommige landen zijn de uitkomsten nog schokkender, vertelt Nazarski. "Hongarije is Europa; omdat het binnen de EU valt, maken we ons daar erge zorgen om. Maar als je kijkt naar Syrië, Jemen, Saudi-Arabië, Rusland en Venezuela, zijn de schendingen van mensenrechten nog heftiger. Daar zitten mensen veel erger in de problemen."

Ook over Turkije maakt Nazarski zich zorgen. "Daar zijn na de couppoging zoveel mensen gevangen gezet, vaak op oneigenlijke beschuldigen. Een voorbeeld daarvan is de voorzitter van het bestuur van Amnesty in Turkije."

Stappen vooruit

In het rapport zijn ook positieve ontwikkelingen te vinden."De doodstraf wordt wereldwijd wel steeds minder vaak toegepast", noemt Nazarski als voorbeeld. Ook is in steeds meer landen het homohuwelijk toegestaan.

Er zijn nog meer belangrijke overwinningen: in Chili is het verbod op abortus opgeheven, Nigeria deed een belangrijke uitspraak over huisuitzettingen en in Saudi-Arabië mogen vrouwen autorijden. "Je kan het zien als stap vooruit," zegt de directeur voorzichtig. "Je kan het ook zien als veel en veel te laat. Maar oké, het is wel een verbetering."