Podcast #DeDag: Hoe komt Brazilië uit diepe crisis?

Geweld, militairen op straat, corruptie en vriendjespolitiek. Het gaat niet goed met Brazilië. Het land zette zich niet lang geleden nog in de schijnwerpers met het WK voetbal én de Olympische Spelen.

Dat had een keerpunt kunnen zijn. Maar nu de sportliefhebber naar huis is, dringt de keiharde realiteit zich op. Over de complexe oorzaken van de politieke en economische crisis, praten we met Kees Koonings, hoogleraar Latijns-Amerikastudies.

Het is volgens hem onterecht dat oud-president Dilma Rousseff alle schuld voor de crisis krijgt. "In 2015 bleef het congres bijvoorbeeld haar zuinigheidsbeleid blokkeren. De negatieve spiraal heeft ook te maken met grondstofprijzen, import en export. Factoren die voor Brazilië moeilijk zijn om in de hand te houden."

Wel ziet Koonings de rechterlijke macht in het land steeds sterker worden. Maar is dat genoeg om het tij te keren?