Schaatskoorts 'stijgt met het uur', is dat terecht?

"Het Siberische weer komt eraan, dus we gaan het meemaken", zegt de eigenaar van een schaatswinkel in Achterveld. Hij vertelt dat het vandaag "heel druk" was in zijn zaak. Want met het naderende koufront neemt, zoals altijd, de schaatskoorts in Nederland toe.

"Ja die stijgt met het uur", zegt een opgetogen klant in de winkel. "Mooi zonnig weer, het vriest: de ideale omstandigheden."

Ook ijsmeester Henk Koops in Baarn kan haast niet wachten. De waterpomp van de schaatsbaan staat open en er is al zes jaar niet meer op de baan geschaatst. Over een dag of zes moet het toch weer een keertje kunnen, hoopt ijsmeester Koops.