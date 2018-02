Gewonden door explosie toeristenboot Mexico

Bij een explosie op een veerboot in de Mexicaanse badplaats Playa del Carmen zijn meerdere gewonden gevallen. Het zijn er tussen de 12 en 18, maar hoeveel precies is niet bekend.

De ontploffing gebeurde op het moment dat de boot aangemeerd was. Hoeveel mensen toen aan boord waren, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat de oorzaak was van de explosie. Getuigen melden dat er paniek was en dat er grote rookwolken te zien waren.

Het zou gaan om de ferry die op en neer vaart tussen Playa del Carmen en het eiland Cozumel, voor de oostkust van Mexico.