Transavia hervat overleg met bonden, voorlopig geen stakingen

Transavia is weer in gesprek met zijn piloten om tot een nieuwe cao te komen. Beide partijen zijn overeengekomen dat eigen specialisten samen gaan kijken naar de roosters van de piloten. De roostering is het grote struikelblok in de onderhandelingen. De piloten hebben toegezegd niet te staken zolang er "constructief overleg" plaatsvindt.

De piloten legden afgelopen maandag nog massaal het werk neer. Ongeveer 12.000 reizigers hebben daar last van gehad. Pilotenvakbond VNV onderstreepte toen al dat niet meer loon, maar vooral de roosters tot de impasse in de cao-gesprekken hebben geleid.

Roosters

Beide partijen halen er nu technische specialisten bij om te bekijken hoe de roosters beter kunnen. Met de uitkomst gaan beide partijen dan weer om tafel.

Volgens de piloten krijgen ze hun roosters pas drie weken van tevoren en worden last-minute vaak nog wijzigingen doorgevoerd. Volgens de bonden is op die manier geen normaal gezinsleven te plannen. Transavia bestrijdt dat beeld en zegt dat de roosters vier tot vijf weken van tevoren worden uitgereikt en dat er nog 10 procent in wordt gewijzigd.