Drugssmokkelhotspot Antwerpen zet speciaal Kali-team in

Een speciale drugstaskforce in België gaat de strijd aan met de volgens de overheid fors toegenomen drugssmokkel via de Antwerpse haven. Het zogenoemde Kali-team is een samenwerking van de douane, politie, financiële en sociale diensten, maar ook met het buitenland.

De naam verwijst naar de Hindoegod Kali, de vernietiger van kwade geesten. Het is ook een knipoog naar de Colombiaanse stad Cali, waar in het verleden door criminelen een groot drugskartel is opgezet.

Het Kali-team bestaat uit veertig personen en op termijn groeit dat aantal tot zeventig. Er zit ook een Nederlander bij voor de communicatie met de opsporingsdiensten in ons land. Ook wordt er nauw contact gehouden met de Amerikaanse drugsopsporingsdienst DEA. Zo'n 90 procent van alle DEA-onderzoeken in Europa zijn volgens de VRT terug te brengen op haven van Antwerpen.

Waterbedeffect door aanpak in Nederland?

Met de oprichting van het Kali-team gaat volgens burgemeester Bart de Wever de strijd tegen drugshandel een nieuwe fase in. "Wij hebben vastgesteld dat de smokkelroutes van Rotterdam naar Antwerpen zijn verlegd", zegt hij tegen correspondent Sander van Hoorn. "Wellicht dat de Nederlandse aanpak daar wat mee te maken heeft."

Volgens de Belgische overheid is de controle op drugshandel in de haven van Rotterdam steeds strenger geworden. Vorig jaar werd in Antwerpen 40 ton cocaïne onderschept. Ter vergelijking: in Rotterdam was dat in 2016 zo'n 13 ton. Volgens deskundigen is dat slechts het topje van de ijsberg.

"Wij hebben niet de illusie dat we de strijd tegen drugs kunnen winnen", zegt de Belgische minister van Justitie Koen Geens. Hij legt correspondent van Hoorn uit dat het doel is "de ontwrichtende kracht van het netwerk achter de drugshandel te breken".