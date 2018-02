Drie mannen vast na aanvallen op Rotterdamse club

Drie mannen zijn vandaag aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn bij het afpersen van de eigenaar van Club Blu in Rotterdam. De drie, twintigers uit Capelle aan den IJssel, werden thuis gearresteerd. Agenten hebben telefoons en een nepvuurwapen meegenomen.

De club in Rotterdam-Alexander was in december binnen een week meerdere keren doelwit van geweld. De zaak werd twee keer beschoten, waarvan een keer met een automatisch vuurwapen. Ook lag een handgranaat op de stoep en werd een vuurwerkbom tegen het pand gegooid. Daarnaast werd het pand beklad met de woorden 'oorlog' en 'war'.

Beloning voor gouden tip

Na de schietpartij met het automatisch vuurwapen was de maat vol voor burgemeester Aboutaleb. Hij liet de club per direct sluiten omdat er gevaar was voor de openbare orde.

De eigenaar was het daar niet mee eens. Hij werd naar eigen zeggen wekenlang afgeperst en loofde 10.000 euro beloning uit voor de gouden tip die zou leiden naar de daders.

De club is nog altijd op slot. De eigenaar heeft de sluiting aangevochten bij de rechter omdat hij vindt dat de gemeente de afpersers nu hun zin geeft. Binnen een week doet de rechter uitspraak, meldt RTV Rijnmond.