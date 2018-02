Nog geen nieuwe borden voor elektrische laadstations

Bewegwijzeringsborden langs snelwegen worden voorlopig niet massaal vervangen om laadstations voor elektrische auto's aan te kondigen. Staatssecretaris Van Veldhoven antwoordt op vragen van D66-Kamerlid Sienot dat zo'n operatie niet nodig is, kosten met zich meebrengt en overlast veroorzaakt.

De vragen waren gesteld naar aanleiding van een NOS-bericht over 'de losgebarsten strijd om het nieuwe tanken' en protesten van uitbaters van laadstations.

Eén pictogram

Van Veldhoven vindt wel dat voor weggebruikers duidelijk moet zijn waar langs rijkswegen alternatieve brandstoffen te krijgen zijn. Er komt één symbool (pictogram) voor alle alternatieve brandstoffen, zoals elektriciteit en waterstof.

Volgens de staatssecretaris wordt op die manier voorkomen dat de automobilist in de toekomst geconfronteerd wordt met allerlei verschillende symbolen. Aan dat eenduidige pictogram wordt nu gewerkt: het is er nog niet.

Wel tegen betaling

Van Veldhoven vindt een grote operatie om bestaande borden te vernieuwen nu niet noodzakelijk. Ze benadrukt dat veel gebruikers van auto's op alternatieve brandstof via apps weten waar het dichtstbijzijnde oplaad- of tankpunt is en dat ze daardoor niet afhankelijk zijn van aanduidingen langs de weg.

Op plaatsen waar alternatieve brandstoffen kunnen worden getankt, zullen op termijn de borden worden voorzien van het nieuwe logo. Dat gebeurt als de borden toch al regulier worden vervangen. De kosten worden betaald door Rijkswaterstaat.

Van Veldhoven wijst er verder op dat het voor elektrische laadstations wel mogelijk is om hun logo op een wit bord onder de bewegwijzeringsborden langs de snelweg te laten bevestigen. Dan hoeven ze dus niet te wachten op de vervanging van borden, maar ze moeten de kosten dan wel zelf betalen.