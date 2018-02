Daling aantal ontmantelde hennepkwekerijen

De politie heeft vorig jaar minder hennepkwekerijen opgerold. Het waren er 4670, bijna 900 minder dan in 2016. Agenten kregen ook minder meldingen binnen over illegale wietteelt.

De politie zegt dat de terugloop onder meer het gevolg is van het beleid van gemeenten. Die hebben ook te maken met andere vormen van criminaliteit, waar politie-inzet naartoe is gegaan.

Desondanks werden nog altijd dertien plantages per dag opgerold. In de regio Oost-Nederland werden de meeste illegale kwekerijen ontmanteld, gevolgd door de regio Rotterdam en de provincie Limburg.

Volle dagtaak

Bij de aanpak van hennep werkt de politie samen met het OM, de Belastingdienst, gemeentebesturen, woningcorporaties, energiemaatschappijen en verzekeraars. "De samenwerking is prima, maar het is wellicht tijd om samen na te denken hoe we de aanpak kunnen intensiveren", aldus de politie.

Een daling van het aantal meldingen over hennepkwekerijen betekent volgens de politie niet dat er weinig aandacht voor is. "Zelfs met onbeperkte mankracht zou je hier meer dan een volle dagtaak aan hebben".