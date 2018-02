Billy Graham was het gezicht van het blije christendom

In Amerika is dominee Billy Graham overleden. Hij was wereldwijd een van de bekendste en invloedrijkste predikanten en had contacten met alle Amerikaanse presidenten van na de Tweede Wereldoorlog, van Truman tot Obama. Hij was geregeld in het Witte Huis te vinden - zo was hij bij president Bush sr. in het Witte Huis, toen in 1991 de Golfoorlog begon.

William Franklin Graham jr. werd bekend met grote evangelisatie-acties. Hij was zeer gedreven om in de VS en de wereld zoveel mogelijk mensen te bereiken met zijn Bijbelse boodschap. In bijna elk land heeft hij gepreekt.

Minder dogmatisch

In 1944 richtte hij de evangelisatiebeweging Youth for Christ op, waarvoor hij als fulltime evangelist in dienst trad. Hij begon grote evangelisatiecampagnes met 'opwekkingsbijeenkomsten', die grote massa's mensen trokken. Zijn boodschap bleek bij veel mensen aan te slaan, vooral omdat hij een nieuwe evangelische stroming vertegenwoordigde van orthodox, maar 'blij' christendom.

Begin vorige eeuw waren protestanten grofweg te verdelen in fundamentalisten en vrijzinnigen. Evangelische christenen sloegen een nieuwe weg in: ze twijfelden niet aan de wonderen of de historische beschrijvingen uit de Bijbel, zoals de vrijzinnigen, maar hechtten minder aan de teksten en voorschriften uit het Oude Testament dan de fundamentalisten en stelden het Nieuwe Testament centraal.