Amerikaanse evangelist Billy Graham (99) overleden

De Amerikaanse evangelist Billy Graham is op 99-jarige leeftijd overleden. Graham leed al jaren aan kanker en de ziekte van Parkinson. Hij overleed in huiselijke kring in de staat Noord-Carolina, heeft zijn woordvoerder bekendgemaakt.

Graham werd in de VS beroemd door zijn televisiepreken en evangelisatiebijeenkomsten. Hij was de grootste televisiepredikant van de 20e eeuw; Graham bereikte naar schatting meer dan 200 miljoen mensen met zijn 'opwekkingsbijeenkomsten' en nog vele miljoenen meer door zijn optredens voor de televisie en de radio en zijn lange reeks boeken,

Graham, zelf geregistreerd als een Democraat, trad op als adviseur van Democratische en Republikeinse presidenten, van Eisenhower in de jaren 50 tot aan George Bush sr. in de jaren 80. Daardoor kreeg hij de bijnaam 'America's pastor'.

De laatste jaren leidde hij een teruggetrokken leven.