Eerste lichamen Iraans ramptoestel geborgen

Drie dagen nadat een Iraanse passagierstoestel neerstortte in bergachtig gebied in de provincie Isfahan, zijn de eerste lichamen van inzittenden geborgen. De gouverneur van Isfahan heeft bekendgemaakt dat 32 van de vermoedelijk 65 inzittenden zijn gevonden bij het vliegtuigwrak. Niemand heeft de crash overleefd.

De zoektocht naar de overige slachtoffers en de zwarte doos van het toestel verloopt zeer moeizaam, omdat de rampplek op 4000 meter hoogte ligt, met zware sneeuwval en een temperatuur van min 20 graden. Het toestel, een ATR-72 van Aseman Airlines, werd pas dinsdag gevonden op de flanken van de berg Dena in de buurt van de stad Semirom.

De slachtoffers en de wrakstukken liggen onder een 2 meter dikke sneeuwlaag. Volgens de gouverneur gaat het bergen van de slachtoffers nog zeker tot aan het weekend duren.

Dna-test noodzakelijk

De eerste stoffelijke resten zijn overgedragen aan medische autoriteiten aan de voet van de berg. Volgens de medische hulporganisatie Rode Halve Maan zullen veel lichamen alleen met behulp van dna te identificeren zijn.

Het toestel was zondag op weg van Teheran naar de stad Yasuj in het zuidwesten van Iran, toen het na vijftig minuten van de radar verdween. Het 24 jaar oude vliegtuig was enkele maanden geleden weer in gebruik genomen, nadat het zes jaar lang in een hangar had gestaan.