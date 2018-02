Podcast #DeDag: Wel wapens maar minder schietpartijen in Zwitserland

Minder wapens is minder doden. Is het echt zo simpel? In De Dag bespreken we vuurwapengeweld.

Natuurlijk naar aanleiding van de schietpartij op een school in Florida. Maar we richten de blik op Zwitserland, omdat de Zwitsers ook een lange traditie van wapenbezit kennen. Daar mag je na de dienst je wapen mee naar huis nemen.

"Daar zie je een interessante evolutie", vertelt Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut in De Dag. Hij deed onderzoek naar de relatie tussen het bezit van wapens en het aantal mensen dat door vuurwapengeweld overlijdt. "Zo'n vijftien jaar geleden zijn de regels namelijk aangescherpt en dan zie je dat het aantal zelfmoorden spectaculair is gedaald."

Het substitutie-effect moet daarom niet overschat worden, vindt Duquet. Dat wil zeggen dat iemand die zelfmoord wil plegen wel iets anders gebruikt als er geen wapen in de buurt is. "Ook daarom is het belangrijk om goede wetgeving rondom wapens te hebben."