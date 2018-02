Weduwe Lubbers bedankt voor 'overweldigende belangstelling'

De familie van de gisteren begraven oud-premier Ruud Lubbers is dankbaar voor alle condoleances en andere uitingen van medeleven na het overlijden van de staatsman, vorige week woensdag. "De overweldigende belangstelling voor Ruud heeft ons, eerlijk gezegd, wel een beetje overvallen - en heel erg goed gedaan", zegt zijn weduwe Ria Lubbers.

Op het nationaal condoleanceregister hebben inmiddels 1778 mensen een boodschap nagelaten voor de nabestaanden.

De familie laat weten alle medeleven als een erkenning te zien "voor wat Ruud Lubbers voor Nederland heeft betekend".

Bij de herdenkingsdienst in de Rotterdamse Laurentius- en Elisabethkathedraal waren de drie nog levende oud-premiers, Van Agt, Kok en Balkenende, aanwezig evenals enkele bewindslieden en veel prominenten van Lubbers' partij CDA. Premier Rutte was een van de sprekers tijdens de plechtigheid. Na de dienst is Lubbers in besloten kring begraven.