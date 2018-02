Kamer tevreden met uitstel Lelystad Airport

In de Tweede Kamer is er alom tevredenheid over het besluit van minister Van Nieuwenhuizen om de opening van Lelystad Airport met zeker een jaar uit te stellen.

Coalitiepartij CDA noemt het goed dat de minister inziet dat zorgvuldigheid in het proces voorop staat. "De extra tijd is van groot belang om het vertrouwen van onze inwoners te herstellen", zegt Kamerlid Amhaouch.

D66, ook deel van de coalitie, vindt dat Lelystad niet geopend kan worden op basis van "rammelend onderzoek". "Eerst moet een onafhankelijke commissie beoordelen of er nú wel een deugdelijk onderzoek ligt over de gevolgen voor omwonenden en de leefomgeving", stelt Kamerlid Paternotte.

GroenLinks: afstel

Kamerlid Bruins van de ChristenUnie drong al eerder aan op uitstel van de opening. Dat het kabinet nu diezelfde mening heeft noemt hij logisch. "De minister maakt de enige juiste keuze. Door de fouten die in het verleden zijn gemaakt, is het vertrouwen in de regio tot onder het nulpunt gedaald."

Oppositiepartij GroenLinks beklemtoont dat de pas op de plaats te danken is aan de inzet van omwonenden van de luchthaven. Kamerlid Kröger: "Alleen lost een jaar uitstel niets op. Het luchtruim is té vol en de groei van de luchtvaart staat haaks op de klimaatdoelen. Wat GroenLinks betreft wordt uitstel afstel."

PVV: laat Schiphol groeien

Kamerlid Graus van de PVV zegt dat hij al jaren pleit voor het stoppen met de ontwikkeling van Lelystad. "Laat Schiphol verder groeien. Dan voorkom je dat miljoenen mensen die er niet voor hebben gekozen in de buurt van een luchthaven te wonen enige overlast ondervinden."

Ook de PvdA noemt het een verstandig besluit om de uitbreiding van Lelystad Airport met een jaar uit te stellen. "De PvdA vindt dat eerst het luchtruim op orde moet zijn, met minder overlast voor bewoners en duidelijkheid over de aanvliegroutes", zegt Kamerlid Van Dijk.